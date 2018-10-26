Алматинский блогер Талгат Сембай записал грустную песню о том, как он не хочет расставаться со своей пенсией из-за бездарного, по его мнению, управления средствами пенсионного фонда, передает NUR.KZ.

Парень припомнил ЕНПФ, как они вложили более 200 миллионов долларов из пенсионных накоплений казахстанцев в азербайджанский банк, который затем обанкротился.

Также в песне есть сожаление о судьбе ряда банков второго уровня — банка Астана, Эксим банка и Qazaq banki, которые были ликвидированы, но перед этим их «спасали» миллиардами тенге из пенсионного фонда.

Блогер в клипе держит в руках трудовую книжку и вокруг него на земле валяются крупные купюры, иллюстрируя как обращаются финансисты ЕНПФ с чужими деньгами.

«Запах пенсии моей, я хочу остаться с ней до конца моих дней. После 63 лет, достойной старости хочу я всем. В китайский банк, в индийский банк ушли пенсионки, мы опять все в сторонке», — поет Талгат Сембай.