Информационная система «Kundelik» в прошедший четверг, 4 октября 2018 г., подверглась хакерской DDOS атаке. Разработчики портала Kundelik.kz сообщают, что в настоящее время возможно значительное уменьшение скорости доступа к порталу и системе отчетности для государственных органов, передает NUR.KZ.

АИС «Kundelik» в целях обеспечения защиты персональных данных пользователей располагается на серверах Национального оператора информатизации АО «Национальные информационные технологии» и защищается на уровне сервисов «электронного правительства».

В настоящее время техническими специалистами АО «НИТ» и ведущими специалистами телекоммуникационных операторов (АО «Казахтелеком», РГП «ГТС», АО «Транстелеком», АО «Кселл» и другими) проводятся мероприятия по защите ряда информационных систем, включая портал Kundelik.kz, для полного устранения последствий атаки из вне, и восстановления скорости доступа к системам.

То есть, данная сложившаяся ситуация не является предметом сбоя или каких-либо технических неполадок на стороне АО «НИТ».

В настоящий момент ведется совместная усиленная работа по противодействию DDOS атакам, поступащим из зарубежных стран.

Все данные пользователей портала – персональная информация, отметки об успеваемости, посещаемости, выданные домашние задания, — находятся в периметре информационной безопасности АО «НИТ» и не будут затронуты.

О полном восстановлении работоспособности системы и разрешении ситуации будет сообщено дополнительно.

«Kundelik» — это национальная система электронных дневников и журналов в общеобразовательных школах Казахстана. К системе подключены более 6 тысяч школ, зарегистрировано более 4 млн пользователей.

Благодаря внедрению электронных дневников значительно повышается прозрачность образовательного процесса и удобство обмена информацией между учениками и учителями, а также облегчается процесс сдачи отчетности.