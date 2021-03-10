Учителя города Шымкент с начала года проявили активность в системе электронного журнала Kundelik.kz и заняли первое место.

В настоящее время активность в системе составляет 97,3%, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Город Шымкент, который стал лучшим по итогам второго полугодия прошлого года, получил «Золотую кнопку» от Kundelk.kz.

Стоит отметить, по итогам прошлой недели по активности регионов в электронной системе Шымкент показал лучший результат. На втором месте Атырауская область, на третьем — город Алматы.