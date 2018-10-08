Все инженерные объекты Казахстана в скором времени войдут в государственный цифровой кадастр. Над его созданием уже работает РГП «Госградкадастр», передает МИА «Казинформ».

Инвентаризация подземных и надземных коммуникаций началась на застроенных территориях Шымкента, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Актобе, Кызылорды, Тараза и Уральск.

Нужно отметить, что до 2014 года градкадастр велся в разных программах, с разными форматами данных, а также разными органами в зависимости от уровня. Так, на республиканском уровне кадастр вел уполномоченный орган в сфере строительства. Областной, районный и базовый кадастры велись местными исполнительными органами.

При этом интегрироваться на республиканский уровень у градкадастра возможности не было. Ранее на территории республики только частично велись кадастры базовых уровней, а областной уровень не велся ни в одном регионе. С 2014 года в соответствии с принятыми изменениями в Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (статьи 37, 38 и 40) Государственный градостроительный кадастр ведется в единой системе регистрации, учета хранения и предоставления сведений обо всех объектах недвижимости и инфраструктуры на поверхности земли, над и под поверхностью земли, установленной уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства.

В настоящее время проводится цифровизация данных об инженерной инфраструктуре и недвижимости страны, уже создан государственный градостроительный кадастр, наполнение которого уже ведется в настоящее время.

Нужно отметить, что это — важный элемент цифровизации строительной отрасли. В скором времени инженерные сети Казахстана, закрывающие ежедневные потребности людей, в водо-, электро-, тепло- и газообеспечении и так далее, войдут в государственный цифровой кадастр.

Единая автоматизированная информационная система «Государственного градостроительного кадастра» — это цифровой продукт, который будет собирать, учитывать и мониторить все объекты недвижимости и инфраструктуры во всех отраслях экономики и сферах жизнедеятельности. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства уже дал старт масштабной работе. Все подземные и надземные инженерные объекты проходят инвентаризацию для последующей «цифровизации».

Как отметил Каирбек Ускенбаев, вице-министр по инвестициям и развитию РК, «объединение всех направлений и инфраструктур секторов экономики в одно информационное поле с помощью цифровизации позволит объективно оценивать состояние отрасли и выстраивать дальнейшие шаги по ее развитию».

Ожидается, что IT-кадастр закроет и вопрос необходимости информирования государственных органов и заинтересованных лиц в архитектурной, градостроительной и строительной сферах в регионах и населенных пунктах. Кроме того, как отметил Мархаббат Жайымбетов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с помощью инвентаризации и учета данных госградкадастра станет проще планировать и проектировать объекты надземных коммуникаций — вид инженерно-геодезических изысканий, который позволяет определить местоположение и основные характеристики инженерных коммуникаций.

Идея такова, что в каждом организованном населенном пункте по каждой отрасли на постоянной основе должна проводиться инвентаризация, данные которой тут же будут вноситься в единую систему Госградкадастра. Информацию о текущей инвентаризации обязаны передавать центральные и местные исполнительные органы, коммунальные хозяйства и уполномоченные кадастровые и инфраструктурные службы. Так, собственно говоря, и будет формироваться база данных кадастра.

Сейчас инвентаризация подземных и надземных коммуникаций началась на застроенных территориях Шымкента, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Актобе, Кызылорды, Тараза и Уральск. Это позволяет работать пока только в «интерактивном дежурном режиме», но уже есть возможность оперативно принимать решения по запросам сфер архитектуры, градостроительства, строительства и землеустройства.