Полковник полиции Сакен Кожамуратов, начальник управления по противодействию эктремизму, в в 2011 по 2014 годы начальник отдела по преступлениям против личности криминальной полиции ДВД области, решил рассказать историю одного преступления на странице в facebook.

С декабря 2011 по март 2012 года на территории Южно-Казахстанской области / ныне Туркестанской области/ произошло убийство четырех местных жительниц. Все они разновозрастные. Неизвестные под предлогом услуг такси встречали жертв на железнодорожном вокзале. А затем по дороге домой их грабили, насиловали и убивали. Город был буквально взбудоражен. Перед нами стояла четко поставленная задача: задержать и обезвредить. Тогда потребовалось практически более четырех месяцев. Днем и ночью работали над тем, чтобы установить личности возможных преступников. В криминальной полици создали специальную группу из числа опытных оперативников и следователей.

Информацию собирали буквально по крупицам. Прибыли на помощь к нам и лучшие опера из МВД. Проанализировав методы и периодичность совершения тяжких преступлений, нами была выдвинута одна из версий, что вероятно эти преступления дело рук «гастролеров» или же они могут скрываться на территории сопредельных государств.

Согласно Минской конвенции мы направили международное поручение в Россию, Киргизию и Узбекистан. Затем последовали дни ожидания. Спустя время мы получили ответ из МВД Узбекистана, что там тоже совершены неизвестными убийства 7 женщин. По почерку совершения преступления были идентичны. Там тоже неизвестные грабили, насиловали и убивали. Все эти уголовные дела, совершенные в двух государствах объединили в одно.

То есть над этими 11 убийствами мы начали работать совместно. Результатом успешно проведенных оперативных мероприятий стало задержание гр-на Узбекистана, 1986 г.р., ранее судимого за разбой и грабеж, в г. Алматы, который полностью признался в содеянном и рассказал, что все преступления совершил вместе с подельником.

Они на пару встречали женщин на вокзале, затем по дороге насиловали их и убивали, впридачу забирали их вещи: драгоценности и деньги. Второго мы задерживали совместно с узбекскими коллегами в Ташкенте. Следствие длилось почти три месяца. В ходе расследования была полностью доказана, что преступная группа причастна к сериям грабежей и убийств на территории Узбекистана и Казахстана. Преступников впоследствии приговорили к пожизненному сроку заключения.