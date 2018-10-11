Во время старта пилотируемого космического корабля «Союз», направлявшегося к Международной космической станции, сегодня в 11:40 по московскому времени произошла авария.

Отказала вторая ступень ракеты-носителя. К счастью, штатно сработала система аварийного спасения и космонавты благополучно приземлились в казахстанской степи.

Во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции с пилотируемым кораблём произошла авария носителя. Уже после старта автоматика отключила двигатели второй ступени ракеты, и космонавтам пришлось совершить аварийную посадку. Пока не известны причины, есть лишь данные, что с экипажем всё хорошо, они живы.

В космическом корабле «Союз МС-10» на Международную космическую станцию должны были отправиться двое космонавтов — россиянин Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Уже несколько полётов на орбиту летает уменьшенный экипаж, не трое, а двое. Это связано с российским решением уменьшить команду, пока не будет запущен на орбиту многофункциональный лабораторный модуль «Наука», старт которого ожидается в конце 2019 года.

Лететь космонавты должны были по укороченной шестичасовой схеме. Но на полёт подобное новшество не влияет, это влияет лишь на манёвры космического корабля, совершаемые уже после выхода на орбиту, и более точное время старта ракеты. Сегодняшний старт во многом юбилейный, он был посвящён столетию завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают «Союз».

Что ещё более обидно, сегодняшний запуск предшествовал очень важным переговорам Дмитрия Рогозина, главы «Роскосмоса», и руководителя NASA Джима Бранденстайна. После запуска предполагались переговоры российской и американской сторон о сотрудничестве при создании американской окололунной станции. Россия хочет участвовать в её создании на равных, американцы же хотят закрепить своё первенство. К сожалению, после такой аварии, скорее всего, переговоры будут отложены.

Отдельно стоит отметить отличную работу системы аварийного спасения (САС) космического корабля «Союз», разработанную для экстренного спасения космонавтов. Система аварийного спасения работает практически на всей траектории полёта ракеты и отделяется от ракеты-носителя лишь после достижения безопасной высоты. На ракете «Союз» САС можно увидеть в самой верхней части, это такой «шпиль» над головной частью носителя.

В данном случае система аварийного спасения отделила космический корабль от аварийной ракеты-носителя, вывела его на траекторию по направлению к Земле, затормозила и затем раскрыла парашют для мягкого приземления. Понятно, что во время срабатывания двигателей системы спасения космонавты испытывают серьёзные перегрузки, так как ракета ускоряется с большой скоростью, а система спасения начинает резкое торможение.

По предварительной информации, в этот раз перегрузки не превышали 6g, что не является опасным для жизни и здоровья экипажа. Во время штатного полёта космонавты и так испытывают перегрузки до 5–7g.

В последний раз система аварийного спасения срабатывала на ракетах «Союз» 26 сентября 1983 года. Тогда авария произошла прямо на стартовом столе, однако двигатели системы вытащили космический корабль из зоны аварии и позволили космонавтам благополучно приземлиться. В том случае экипаж без вреда для здоровья испытал перегрузки от 14 до 18 g, поднявшись на высоту 650 метров.

В нынешней ситуации система сработала гораздо более щадяще. Сообщается, что космонавты уже приземлились в казахстанской степи. Увидеть момент отказа и взрыва было нереально, так как трансляция «Роскосмоса» прервалась за несколько секунд до начала нештатной ситуации.