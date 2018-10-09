Келинку затащили в дом с помощью подъемного крана

Урбанизация не повлияла на стремление придерживаться древних обычаев и обрядов. Доказательством этого является интересный случай во дворе казахстанской многоэтажки, передает ИА «NewTimes.kz».

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Во дворе перед обычным панельным домом собрались люди в ожидании волнующего события — свадьбы. Невеста в свадебном платье, ее лицо закрыто платком. Она уже находится возле дома и ей остается только переступить порог. Но невеста, вместе с сопровождающей ее женщиной, почему-то, заходит в люльку подъемного крана и поднимается на высоту третьего этажа к раскрытому окну балкона, где ее ждут домочадцы.

Журналист Амангельды Батырбеков, который недавно женил сына, пояснил возможные причины такого поступка. Ему не пришлось транспортировать свою невестку через окно. Но, живя в сельской местности, он знает подоплеку данной традиции.

«Когда в доме умирает человек, а за ним и второй, то второго выносят не через дверь, а через окно. Во многих культурах мира есть суеверный страх «проторить дорожку» нежелательным явлениям.

Этот обычай перекликается и с данным свадебным обрядом.

Когда в доме две хозяйки, зачастую происходят ссоры. Ведь молодые женщины невольно соревнуются между собой и обязательно одна превосходит другую в чем-то, например, одна еду лучше готовит, у другой дети один за другим рождаются.

Терезеден келген келін Опубликовано Бейнеграм Понедельник, 8 октября 2018 г.

Обычно так делают, когда женятся братья-погодки или близнецы. Когда в один день женятся братья, то одна невеста должна войти в дом через окно. Традиция соблюдалась и тогда, когда наши предки жили в юртах. Это делалось для того, чтобы невестки жили дружно и в доме царили мир и радость», — подчеркнул он.