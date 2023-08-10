Почему воровать невесту — нормально, а похитить мужчину с целью замужества — нонсенс?

«Қыз алып кашу» — казахская традиция, за которую будут сажать?

У многих казахстанских общественников и всех сторонников феминизма нынче официально новый «краш»: Артур Ластаев, уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан. Недавно он предложил генеральной прокуратуре разработать и выделить отдельный состав преступления за похищение девушек с целью женитьбы. В данное время по законодательству РК все кражи людей объединены в одну статью 125 УК РК. При этом, если человек добровольно отпустит похищенную, то его освобождают от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

В Сети инициативу приняли неоднозначно: более «продвинутому» слою населения кажется, что практика похищения невест давно уже не существует. Однако мы, жители южного региона, точно знаем: кражи девушек процветают. Происходит это сплошь и рядом. Девушек воруют без их согласия, буквально на первом «свидании» запихивая в машину, словно мешок картошки, наплевав при этом на нанесение прежде всего психологической травмы, а после возможно и физического насилия.

Воспитанным в строгих традициях девушкам не остается ничего, как покориться насильственным действиям. Часто семья невесты действительно не станет принимать «порченную» девушку обратно в лоно семьи: жұрт не айтады? Есть, конечно, и те, которые сопротивляются до конца и борются с престарелыми женщинами и потенциальным супругом, пытаясь противостоять судьбе-злодейке. Задумайтесь на минутку, сегодня когда Илон Маск собирается отправить экспедицию на Марс, в нашей стране, где права человека защищены Конституцией, цветет буйным цветом такой вот коленкор мизогинии (женоненавистничества).

Почему мизогинии? Я как и прежде убеждена, что права казахских женщин ущемляются в угоду удобства мужчин и процветания патриархальных установок. Можно сколько угодно прикрываться «традициями», но право, разве институт аменгерства, к примеру, не упразднили? Или есть еще те, которые после смерти брата отдают его жену младшему?

Да, в казахской истории существовала обусловленная разными обстоятельствами практика воровства невест. Это происходило, если по каким-то причинам джигит не мог посвататься к девушке по-серьезному: с пышным угощением, калымом и дарами для сватов. До нашего времени традиция дошла в максимально изуродованном виде, посмотрите, к примеру, позорнейшую рекламную интеграцию популярного казахстанского сериала с компанией, производящей двери. Девушку воруют в самой отвратительной манере с применением насилия, она рыдает, родня мужа всячески препятствует ее освобождению, а остается она, якобы, залюбовавшись дверьми в доме жениха. В любой цивилизованной стране сериал бы предали кэнселлингу, а в нашей посмеялись и забыли (кроме разве что активистов и алматинцев, которые еще долго репостили и возмущались таким контентом) .

Даже в исламе, к канонам которого любят апеллировать наши радетели от религии, сказано следующее:

Пророк (мир ему и благословение) стоял на равнине Мины во время прощального паломничества и сказал в день жертвоприношения: «Поистине, ваша кровь, богатство и честь друг для друга этот священный город (Мекка), этот священный (паломничество) месяц, эта святая (Жертва) почетна как день», — сказал он, предупреждая о важности человеческого достоинства.

Я глубоко убеждена, что абсолютно все проблемы казахских женщин, взаимосвязаны между собой. Те из нас, кто не имеют доступа к привилегиям цивилизованного мира, как то хорошее образование, право на выбор религии, достойно оплачиваемую работу, зачастую вынуждены мириться с самыми дикими устоями, а попав в эту жестокую молотильню озлобевают сами и обращаются с «новоприбывшими» так же, как когда-то обращались с ними. Эдакий круговорот мизогинии в Казахстане.

Как с этим бороться? Укреплять позиции женщин в правительстве, обеспечить повсеместный доступ к качественному образованию, ужесточить наказание за бытовое насилие в отношении женщин, чаще проверять различные религиозные течения, где женщины носят паранджу не по своему желанию, а потому что так велит община.

Помнить, что женщина в стране Великой Степи не была тенью мужчины, а была равноправным партнером: ездила верхом и управляла хозяйством. И не позволять никаким кому-либо или чему-либо нарушать ваши конституционные права.

PS: Если вам после прочтения кажется, что у меня перегиб с феминизмом, то задумайтесь, почему воровать невесту — нормально, а похитить мужчину с целью замужества — нонсенс.