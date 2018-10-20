Завершение работы в установленное время для госслужащего, по словам главы АДГСПК, должно быть нормой.

Выступая на коллегии Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции его глава Алик Шпекбаев отметил необходимость создания для госслужащих условий для эффективной работы. Сюда же относится и оптимизация рабочего времени, передает Zakon.kz.

«Необходимо проработать введение во всех госорганах гибкого графика и системы автоматического отключения компьютеров после восьмичасового рабочего дня. Вы знаете, критика была со стороны главы государства. Сегодня эти вопросы пилотно во многих госорганах практически уже решены – централизованное отключение компьютеров в 18.30», — сказал Шпекбаев.

Завершение работы в установленное время для госслужащего, по словам главы АДГСПК, должно быть нормой.

«Мы должны добиться, чтобы у госслужащих соблюдался оптимальный баланс между работой и личной жизнью», — сказал Шпекбаев.

Здесь же он коснулся и проработки возможности дистанционного доступа госслужащих к системам электронного документооборота.

«Нередко наши коллеги в буквальном смысле выпадают из рабочего процесса, находясь в командировках, на пресс-конференциях и других мероприятиях. В то же время повсеместно внедряются облачные технологии. Мы до сих пор привязываем сотрудников к кабинетам, тем самым порождаем авралы, ненужную волокиту в процессе принятия управленческих решений. Надо ломать этот стереотип. Инновационная госслужба – это прежде всего мобильность и рациональность процессов. Наша задача — создать госслужащим все условия для эффективно работы», — считает Шпекбаев.

Он отметил, что эти и другие новеллы отражены в пакете поправок в Закон «О государственной службе», который рассматривается в Парламенте РК.