Национальная палата предпринимателей запустила онлайн-сервис, который содержит юридически грамотные шаблоны договоров и позволяет автоматически создавать документы под конкретные нужды бизнесменов.

В современных условиях малый и микро-бизнес, наряду с решением ключевых задач по активизации своей деятельности, получением разрешений и согласований, хождением по инстанциям, забывает о главном – обезопасить себя заключением грамотных договоров, консультациями юристов или бухгалтеров, знанием положений законов и подзаконных актов.

«Атамекен» взял на себя эту задачу и, совместно с компанией BestProfi, разработал уникальный сервис – «конструктор договоров» www.contract.аtameken.kz.

В чем преимущества нового сервиса?

Ориентируясь на малый и микро-бизнес «Атамекен» подготовил 100 наиболее актуальных для данного сегмента документов и разместил их в бесплатном доступе, в рубрике «Защита бизнеса». Это трудовой договор с работником, (в том числе с иностранным гражданином), акты выполненных работ, договор аренды киоска или столовой, договор оказания разовых услуг и другие.

Уникальность сервиса в том, что предприниматель может совмещать вариативные блоки и «конструировать» документы под свои нужды. Для удобства сервис позволяет сохранять историю и реквизиты контрагентов, что в дальнейшем сокращает время при заполнении.

Просто и удобно

Сервис сontract.аtameken.kz максимально доступен и удобен в использовании. Все, что необходимо предпринимателям – зарегистрироваться на сайте и подключить бесплатный тариф «Защита бизнеса». В размещенных на сервисе договорах учтены возможные риски, продуманы механизмы правовой защиты предпринимателей, минимизированы потенциальные убытки. Помимо этого, каждый документ содержит пункт о том, что возникающие споры предприниматели смогут решить в досудебном порядке через Арбитражный центр «Атамекен», что существенно экономит финансовые и временные затраты бизнеса.

Наличие дополнительных возможностей

Помимо уже готовых документов сервис содержит 500 готовых консультаций от практикующих экспертов в сфере гражданского, трудового, уголовного права, бухгалтерского учета. Также в сервис заложены 10 000 ответов государственных органов по вопросам предпринимательства. На сайте методом поиска можно выбрать и просмотреть вебинары по бухгалтерии, юриспруденции, маркетингу и другим полезным вопросам.