Предприниматели Шымкента рассказали акиму города о неразрешимых проблемах

Как развивать свой бизнес в Шымкенте? С какими проблемами сталкиваются предприниматели мегаполиса. Все эти вопросы сегодня обсудили на встрече с акимом города бизнесмены .

Предприниматели рассказали чиновникам, с какими бюрократическими проволочками они сталкиваются, почему незначительные препоны мешают развитию большого бизнеса.

Это первая встреча нового акима Шымкента и предпринимателей. Бизнес-сообщество открыто говорит, как сложно развивать свое дело. Канату Досымову выделили участок в индустриальной зоне «Жулдыз». Предприниматель производит продукцию из пластика. Поставить на поток работу мешают регулярные перебои с электричеством.

«Нам дали, временно, электроэнергию для строительных работ, но ее очень мало. Даже электросварочные работы невозможно производить. Нам дали 5 кВ, а ее даже не хватает для сварки. Мы отстаем от графика из-за перебоев, это касается не только нас, но и других предпринимателей», — говорит Канат Досымов, предприниматель.

Все озвученные вопросы будут тщательно проанализированы: такой ответ дал аким Шымкента. На все нужно время. В прошлом году Шымкент был признан лучшим городом для инвестиций. В акимате заверили, марку будут держать, а проблемы решать. Новый заместитель акима говорит: земли на индустриальных зонах раздавали хаотично, поэтому сейчас и возникли такие проблемы.

«Почему говорят, что Шымкент всегда на первом месте, потому что у нас динамика хорошая. В этой динамике, в погоне за цифрами, образовались большие потребности, которые своевременно не восполнялись. Инвесторы приходили, им говорили, вот земля — бери, все хаотично. Не было системы. Надо было говорить — берите землю, но инфраструктура будет через год. Но за этот год нужно было делать, а они не делали. Поэтому, такой ком накопился и сегодня мы имеем то, что мы имеем», — говорит Айдын Каримов, заместитель акима г. Шымкента.

Отвечать на вопросы журналистов аким не стал, сославшись на необходимость изучить ситуацию. Но, бизнес-сообществу Габит Сыздыкбеков пообещал: все проблемные вопросы будут рассмотрены в кратчайшие сроки.