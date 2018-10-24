Конфликт на бытовой почве между соседями в поселке Кантаги Туркестанской области завершился кровавой перестрелкой. 64-летний местный житель, вытащив из дома охотничье ружье, открыл стрельбу по оппонентам, передает NUR.KZ.

Ранение получили двое мужчин. Также пострадала женщина, случайно оказавшаяся на линии обстрела. Все трое пострадавших госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Инцидент произошел вечером 19 октября.

Подозреваемый задержан.

«Кентауский районный суд выдал санкцию на арест и содержание под стражей обвиняемого на период следствия. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 24 и статьей 99 частью 2 пунктами 1, 9, УК РК «Покушение на умышленное убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений»,- сообщили в Кентаускойм районном суде.