Шокирующий случай произошел в ночь на 6 октября в селе Туркестанской области. Местный житель С. 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бесчеловечно расправился с собственным ребенком – девочкой 3-летнего возраста, передает NUR.KZ.

Мужчина вначале изнасиловал, а затем зарезал ребенка. Подозреваемый был задержан на месте.

8 октября 2018 года Ордабасинский районный суд выдал санкцию на арест и содержание под стражей задержанного.

Подследственному предъявлены обвинения по статьям Уголовного Кодекса: части 4, ст. 120 (изнасилование заведомо малолетнего), и статье 99 часть 2 пункты 3, 5, 14. (убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, с особой жестокостью, заведомо несовершеннолетнего).

По имеющейся информации, девочка была единственным ребенком в семье. Подследственный ранее не судим, на учете как страдающий какими-либо заболеваниями или зависимостями не состоял.