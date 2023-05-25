В Арыси мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку

В городе Арысь мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

Автор поста сообщил, что злоумышленник отвел ребенка за дом и совершил действия сексуального характера, а пострадавшая попала в реанимацию с разрывом гортани. В областном Департаменте полиции факт насилия подтвердили.

«21 мая в Арысский РОП с заявлением обратился местный житель. На основе заявления полицейские задержали подозреваемого по «горячим следам». Он оказался жителем города Арысь. возбуждено уголовное дело по статье 121, ч.4 «Насильственные действия сексуального характера». Проводится досудебное расследование по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Арысском районе«, – сообщили в ДП Туркестанской области.

Как стало известно, с девочкой работают психологи, сейчас ее состояние стабильное, она находится дома. Каких-либо других телесных повреждений не обнаружено. Злоумышленника задержали, он находится под стражей.