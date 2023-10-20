Полиция опровергла информацию о количестве изнасилованных детей в Туркестанской области

Информацию о том, что жертв 33-летнего мужчины может быть 15 детей опровергли в ДП Туркестанской области, передает OTYRAR.

Ранее в соцсетях распространялась информация, что количество предполагаемых жертв может достигать 15 детей. В полиции данный факт опровергли сказав, что заявление подали трое потерпевших.

«К этому времени с заявлением обратились 3 потерпевших. Никаких 15 фактов или 15 заявлений либо 15 потерпевших нет! Также нами продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью выявления других потерпевших»,-сказано в официальном сообщении ДП Туркестанской области.

Напомним, очередная жуткая история с изнасилованием несовершеннолетних произошла в Отырарском районе Туркестанской области. По подозрению в «Изнасиловании» задержали 33-летнего мужчину, он дал признательные показания.