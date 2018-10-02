Основные овощи пока все еще дешевеют: морковь — минус 21% за месяц, свекла — минус 13%, лук — 11%, картофель — 9%, передает energyprom.kz.

По итогам сентября зафиксирован заметный рост цен на продукты животного происхождения. Так, на 7,1% к августу подорожали яйца, на 4% — куриные окорочка, на 1,6% — сами куры. Среди «красного» мяса сильнее всего подорожала конина — сразу на 1,7% за сентябрь. Из молочных продуктов более чем на 1% выросли в цене сырое и пастеризованное молоко, сливочное масло, творог и сыр.

Среди фруктов заметно выросли в цене цитрусовые — лимоны (сразу на 7,1% за месяц) и апельсины (плюс 4,3%). Также подорожали бананы — на 2,6% за сентябрь. Среди овощей пошли в рост после сильного удешевления летнего сезона цены на свежие огурцы — на 3,1% за месяц. Помидоры пока особо в цене не изменились (всего +0,7%). Прочие овощи пока все еще дешевеют: морковь — еще на 21,4% за месяц, свекла — на 12,9%, лук — на 11,2%, картофель — на 9,2%, чеснок — на 7,5%, капуста — на 6,8%.

Сахар поднялся в цене сразу на 3,6% за месяц. Также среди бакалейных продуктов подорожали майонез (на 2,1%) и подсолнечное масло (на 1,9%). Напитки растут в цене как в алкогольном сегменте (водка — на 1,4% за месяц), так и в безалкогольном (питьевая бутилированная вода — также на 1,4%).

Среди круп месячный рост цен заметнее всего на пшено — сразу +2,3%. На 1,4% подорожали манная крупа и рис. Гречневая крупа продолжает дешеветь — минус 1,3% за месяц. Среди мучных, хлебных и макаронных изделий значительного роста цен (более чем на 1%) за месяц не зафиксировано.