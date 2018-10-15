В управлении жилищной инспекции г. Шымкента назначен и. о. Марат Оразали.

Марат Оразали родился в 1972 году в ЮКО. Имеет три высших образования. По специальности — инженер-механик, экономист-финансист и менеджер госслужбы.

Трудовую деятельность начал в 1993 году заведующим крестьянского хозяйства, затем с 1994 по 1995 гг — работал главным специалистом Национального Агентства РК по иностранным инвестициям ЮКО.

С 1995 по 1996 гг – ведущим, а затем главным специалистом Управления туризма и спорта ЮКО.

С 1996 по 1998 гг — консультант-инспектор отдела организационно-кадровой работы аппарата акима ЮКО.

Имеет опыт в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы.

До назначения исполнял обязанности руководителя Управления жилья и жилищной инспекции города Шымкента.