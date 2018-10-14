Борьба с незаконными природопользователями пока не приносит действенных результатов.

В Туркестанской области около 200 рек, и в большинстве из них дно просело на 15 метров. Причина – незаконная добыча песка и гравия. По мнению сотрудников Арало-сырдарьинской бассейновой инспекции, лет через десять вода может вовсе уйти вглубь, передает kursiv.kz.

Из-за незаконной добычи песчано-гравийной смеси (ПГС) в руслах рек их дно оседает, уходит вглубь. Незаконные природопользователи, а попросту – браконьеры, добывают ПГС внизу русла рек, а поступающая сверху вода течет под уклоном значительно быстрее и размывает каменистое дно, добирается до суглинка и уходит под землю. По неофициальным данным из надежных источников, дно рек в Туркестанской области уже просело на 15 м.

«Сооружения и гидроузлы, которые стоят миллиарды тенге, сваи мостов оголяются и разрушаются. В Туркестанской области таким образом два моста уже упали. Некоторые гидротехнические сооружения в аварийном состоянии. Но конкретных цифр пока нет, работа по выявлению аварийной ситуации на гидросооружениях из-за проседания дна рек только начинается», – заявил Kursiv представитель арало-сырдарьинского бассейнового совета.

Но самая большая опасность заключается в том, что из-за проседания дна рек вода не может подняться до поливных каналов, которые остаются наверху. Поэтому каждый год приходится каналы углублять, но при этом поля остаются наверху. И процесс этот не останавливается.

В Туркестанской области 50% воды на орошение и на питьевые нужды берут из реки Арысь, так как абсолютно все реки региона впадают в нее. Сама Арысь впадает в Сырдарью. Лимит поливной воды в Туркестанской области – 5,5 млрд куб. м в год, а питьевой – 100 млн куб. м в год. При этом и на Арыси ведется незаконная добыча ПГС. Остановить это безумие, как выяснилось, не так-то просто.

Начальник отдела недропользования управления природных ресурсов города Шымкента Мурат Садыков рассказал, что в Туркестанской области подписано 168 контрактов с недропользователями, из них 38 в городе. На территории Шымкента 20 недропользователей разрабатывают песчано-гравийную смесь (ПГС), 16 – суглинки, еще два – кварц. Разработки ПГС ведутся на реках Сайрамсу, Аксу, Бадам и Арысь. Основное количество карьеров расположено на реках Аксу и Бадам.

«На данный момент из 20 разрабатывающих ПГС в водоохранной полосе реки Сайрамсу расположен только один карьер – на территории бывшего Сайрамского района, принадлежащий компании ТОО «Наурыз-25», – говорит Мурат Садыков. – Деятельность этого ТОО сейчас приостановлена, так как экологи не выдали разрешение. Теперь ставится вопрос касательно отзыва контракта. Но при отзыве контракта возникает юридическая проблема: ведь когда предприниматель брал контракт, соответствующие органы выдали свое разрешение на открытие данного карьера. И это разрешение имеется на руках у предпринимателя. Так что даже если мы отзовем контракт, предприниматель подаст на нас в суд и выиграет это дело, потому что у него есть разрешение и все документы в порядке. А сейчас вдруг стали говорить, что он незаконно добывает. Закон обратной силы не имеет».

А между тем контракт выдается сроком на 25 лет. И ровно на этот же период выдается разрешение на предпринимательскую деятельность недропользователя. По словам Мурата Садыкова, приостановить деятельность предпринимателя удалось только потому, что разрешение экологов выдается сроком на 10 лет.

«У этой компании срок вышел, и новое разрешение им не выдали. Поэтому они сейчас стоят, – объяснил Мурат Садыков. – Раньше не было понятия «водоохранная зона», поэтому документы выдавались. Позже была обозначена зона в 35 м от берега реки, где нельзя осуществлять любые действия. А на расстоянии в 500 м – только с согласия уполномоченного органа. Многие недропользователи оформили документы должным образом и вывели свои предприятия из водоохранной зоны. Однако до сих пор в Туркестанской области в водоохранной полосе есть 16 недропользователей. Им всем выдали уведомление, но они, ссылаясь на имеющееся разрешение, не прекратили свою деятельность. И сейчас готовятся дела для передачи в суд».

Но если с предпринимателями, работающими по контрактам, еще можно как-то справиться, то с незаконными – теми, кто по ночам добывает ПГС на дне рек, а потом десятками КамАЗов завозит в город, сделать это крайне сложно. Но именно они привозят 50% ПГС на продажу.

«Мы создаем рейдовые группы и проверяем русла рек, – рассказал Мурат Садыков. – Контроль за незаконной деятельностью экологи должны осуществлять вместе с полицией. Но в первую очередь за своей территорией должны следить местные акиматы и при нарушениях сообщать в полицию и экологам. Но проблема в том, что акиматы не работают в этом направлении».

Понятно, что охватить всю область рейдами, установить полицейские посты на каждом километре дорог невозможно. По словам Мурата Садыкова, особенно тяжелая ситуация с незаконными копателями в городе Арысь, Сарыагашском, Сайрамском и Ордабасинском районах Туркестанской области. В этом году только в первом полугодии выявлено 96 случаев незаконной добычи. Штрафы за такую деятельность высокие, вплоть до уголовной ответственности, если ущерб природе нанесен в особо крупных размерах. Но для того чтобы были применены какие-либо санкции, ущерб должен составить 1000 МРП. А ловят 2–3 КамАЗа, вес ПГС в которых определяется визуально. И какие-то существенные меры применить к ним трудно.

Впрочем, так было до недавнего времени. Теперь же, в связи с приобретением Шымкентом нового статуса города республиканского значения, нужно переоформлять всю прилагаемую документацию. «У нас появилась возможность изменить документное соглашение по контракту, – сказал наш собеседник.

По словам Мурата Садыкова недропользователи должны будут соблюдать правила, согласно которым они начнут устанавливать на карьерах и на дробильных установках весы и отпускать готовую продукцию только по накладным документам. «Без соблюдения этих условий сложно определить, какое количество груза в машине. И эти два пункта помогут контролировать вес. Почему это так важно? В законе о недропользовании написано, что контракт отзывается, если имеется два и более нарушений. Отчеты недропользователи сдают вовремя, налоги платят, заработную плату выдают. А если нет весов и накладной, то это уже два нарушения – и можно отзывать контракт. А если есть, то виден вес, и опять-таки можно применять штрафные санкции. Кроме того, груженые большегрузы портят дорожное полотно. Сейчас шымкентское городское управление транспорта разрабатывает дорожную карту, определяет места для их заездов», — сказал эксперт.

По данным руководителя Арало-сырдарьинской бассейновой инспекции Адилхана Карлыханова, на сегодня из водоохранной зоны региона вынесли 88 карьеров. Заместитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Алмас Алпамышев добавил, что в этом году специалистами управления было проведено 27 рейдов: «Из них в 15 случаях были выявлены нарушения, на штрафную стоянку отвезли 27 единиц специальной техники. Благодаря проделанной работе сотрудники ДВД возбудили 39 уголовных дел».

Кроме того, по данным ДВД Туркестанской области, за 8 месяцев 2018 года по 13 фактам незаконного недропользования были наложены штрафы более чем 1,5 млн тенге и выписаны предписания на взыскание с них 925 354 тенге за ущерб, нанесенный окружающей среде. Также сотрудниками правоохранительных органов был зарегистрирован факт передачи земельного участка вдоль реки Бадам частной компании для ловли рыбы. А предприниматель занялся незаконной добычей и продажей ПГС, чем нанес ущерб окружающей среде, который соответствующими органами был оценен в 10 млн тенге. Сейчас этим делом занимаются специалисты РОВД Толебийского района.

Но наиболее показательным стало событие прошлого года, когда незаконная добыча полезных ископаемых на реке Аксу едва не привела к масштабной экологической катастрофе. Тогда в Сайрамском районе был объявлен режим ЧС, так как из-за работ в русле реки возникла угроза разрушения скотомогильника, где захоронены животные, болевшие сибирской язвой. А чуть ниже по течению Аксу находится Акбай-Карасуйский водозабор – основной источник питьевой воды для Шымкента и населенных пунктов Сайрамского района. Чтобы предотвратить масштабную экологическую катастрофу, из бюджета области на возведение железобетонной дамбы вдоль берега Аксу протяженностью около 1200 м в срочном порядке было выделено 100 млн тенге. Деятельность незаконных копателей тогда прекратилась – уж очень большой резонанс и широкую огласку получили события.

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые усилия властей на разных уровнях, разрушительная деятельность незаконных добытчиков ПГС продолжается. В разные годы руководители южного региона пытались бороться с этим явлением, делали громкие заявления, давали соответствующие задания. Реально существующая ситуация демонстрирует: поручения акимов выполняются плохо, проблема по-прежнему остается острой и уверенно углубляется – как в переносном, так и прямом смысле. …