Чем занимаются за решеткой обладатели громких фамилий, в комитете министерства внутренних дел не рассказали, сославшись на статью Конституции.

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД раскрыл Sputnik Казахстан колонии, где отбывают наказание казахстанцы, чьи задержания сопровождались скандалами, а за судебным процессом следили все местные СМИ.

Казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади и бывший глава комитета национальной безопасности Нартай Дутбаев содержатся в учреждении смешанной безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы. Там они находятся в рамках следственных действий, говорится в ответе на официальный запрос Sputnik Казахстан.

Осужденный экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев — узник учреждения максимальной безопасности ДУИС по Туркестанской области, а бывший владелец шымкентского пивоваренного завода Тохтар Тулешов – находится в колонии в городе Шымкент.

Чем занимаются за решеткой «громкие фамилии» и пытались ли они совершить побег или суицид, в комитете министерства внутренних дел не рассказали, сославшись на 18 статью Конституции («Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни…»).

Кто такой Муратхан Токмади

Муратхан Токмади работал советником гендиректора «КазСтройСтекло», поэтому получил неформальное прозвище «стекольный король». В июне прошлого года спецслужбы задержали его в ходе спецоперации в Алматы.

Его осудили на три года за вымогательство, а позже на десять с половиной лет за убийство в 2004 году экс-председателя правления «БТА Банка» Ержана Татишева. В содеянном Токмади признался сам и заявил, что совершил преступление намеренно по заказу беглого банкира Мухтара Аблязова.

В марте этого года Токмади сбежал из Жамбылской областной больницы в Таразе, но был пойман вечером того же дня.

За что судили Нартая Дутбаева

В августе прошлого года бывшего главу КНБ Нартая Дутбаева признали виновным в разглашении госсекретов и превышении служебных полномочий. Судья принял решение оставить Дутбаева за решеткой на семь с половиной лет.

Второй приговор бывшему главе Комитета нацбезопасности вынесли в феврале этого года. Суд признал его виновным по трем статьям уголовного кодекса, в том числе легализации полученных преступным путем денег.

Частично сложив наказания, Дутбаеву определили к отбытию 12 лет лишения свободы.

Дело Куандыка Бишимбаева

Суд над бывшим главой Миннацэкономики начался в Астане в ноябре 2017 года. В ходе судебных заседаний Куандык Бишимбаев неоднократно говорил, что не имеет ничего общего с созданием схем по сбору взяток с глав строительных компаний и не получал взяток ни от одного из фигурантов уголовного дела.

В марте этого года Бишимбаева приговорили к десяти годам лишения свободы.

В чем признали виновным Тохтара Тулешова

Два года назад владельца Шымкентского пивоваренного завода Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, аргументацией служило то, что в материалах были сведения, относящиеся к госсекретам.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, аргументацией служило то, что в материалах были сведения, относящиеся к госсекретам.

«Пивного короля» осудили за организацию истязания, убийства, похищения, незаконного лишения свободы людей, создание и руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности и по другим статьям.