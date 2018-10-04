Стоимость дизельного топлива побила все прежние рекорды. Сейчас на крупных АЗС литр горючего стоит от 189 до 193 тенге.

Есть в Шымкенте пара-тройка АЗС, на которых его стоимость составляет 185 тенге за литр. К слову, это самая высокая стоимость дизтоплива за последний 2-летний период. При этом бензин самой популярной марки дешевле дизельного топлива почти на 30 тенге, передает elitar.kz.

Между тем, эксперты прогнозируют, что к 2025 году стоимость дизтоплива сравняется с Россией, так как к этому году планируется создание общего энергетического рынка в странах ЕАЭС. К слову, в России бензин и дизтопливо уже стоят около 40 рублей – примерно 220 тенге.

Напомним, еще в 2017 году картина была иная. Тогда пусть ненамного, но дизтопливо стоило меньше бензина. Так, литр дизтоплива стоил 136-138 тенге. При этом литр бензина марки АИ-92 стоил от 142 до 144 тенге

Одной из главных причин резкого скачка цены на дизтопливо эксперты называют вступление в силу Постановления Правительства от 31 марта 2017 года за номером 144, согласно которому с 1 июня текущего года повысилась ставка акциза при оптовой реализации дизельного топлива с 540 тенге до 9 300 тенге за тонну.

Рынок отреагировал мгновенно. И стоимость дизтоплива, начав свой рост с отметки 178 тенге за литр в июне 2018 года, за четыре месяца достигла отметки 189-193 тенге.

И что в итоге?

А в итоге проблемы у всех. Включая инициаторов повышения акцизов. Но об этом чуть позже.

Первыми, кто попал под удар, оказались фермеры. Сельхозтехника, увы, работает на дизельном топливе. Кто-то умудряется обвинить в повышении именно фермеров. Мол, во время уборочной кампании необходимость в этом топливе возрастает, потому-то и повышается его стоимость. Тем не менее, еще до повышения акциза на протяжении всех этих без малого 27 лет Независимости страны, сельское хозяйство никуда не исчезало, и все эти годы дехкане занимались, как посевной, так и уборочной. Возможно, не в таких масштабных размерах, тем не менее, сельхозпроизводители всегда нуждались в дизтопливе.

Вторые, кто также пострадал, – предприниматели, чья спецтехника (грузовики, локомотивы, армейская техника, дизель-генераторы, погрузчики и т.д.) работает на дизельном топливе.

Третьи — владельцы транспортных кампаний. Напомню, в стране немало автобусов, работающих на дизтопливе.

Четвертые – население — обычные пассажиры общественного транспорта и владельцы легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем.

И, конечно, не могла не отразиться стоимость дизтоплива на всем – от стоимости хлеба до стоимости продуктов и непищевых товаров. Потому что мало просто произвести товар (чтобы доставить сырье до предприятия, тоже необходимо топливо), продукцию еще и доставить нужно. В итоге все это отражается на конечной стоимости. И заметьте, зарплаты не выросли.

А правительству в самый раз начать решать классический вопрос «Что делать?» Потому что годовой показатель инфляции по информации первого вице-министра национальной экономики Руслана Даленова достиг 6,1%. Об этом он сообщил во вторник, 2 октября на заседании правительства.

Согласно данным первого вице-министра, максимальный рост цен зафиксирован на дизельное топливо — 38,2%, свеклу — 18,3%, на проезд по пригородным маршрутам — 18,1%, капусту — 16,7% и каменный уголь — 15,2%.

А значит, кто-то очень ловко и умело в очередной раз залез в карман простого гражданина.