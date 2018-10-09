На развитие Туркестана, Шымкента и Северо-Казахстанской области предлагается выделить 17,9 млрд тенге. Об этом сообщили в министерстве финансов, передает LS.

Вопрос выделения этих средств обсуждался на общественном совете в Минфине в ходе рассмотрения проекта закона об уточнении республиканского бюджета на 2018 год.

Кроме того, обсуждали вопрос выделения 81,1 млрд тенге на развитие аграрного сектора, поддержку предпринимательства, жилищное строительство и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

«В связи с изменением статусов Туркестана, Шымкента уточнены поступления и расходы, которые увеличены на сумму обратного трансферта из Туркестанской области и целевого трансферта Шымкента соответственно», – уточнила вице-министр финансов Татьяна Савельева.

А также сообщается, что государство взяло обязательства по обеспечению жильем военнослужащих, оплате труда сотрудников Национального бюро по противодействию коррупции, кибербезопасности, на что потребуется из бюджета в общем объеме 11,9 млрд тенге.

Как сообщила Савельева, по итогам исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев по ряду администраторов республиканских бюджетных программ сложилась экономия бюджетных средств, а также имеются риски неосвоения на общую сумму 155,6 млрд тенге.

«В результате уточненный объем поступлений республиканского бюджета составит 8,7 млрд тенге. Расходы – 9,6 млрд тенге. Дефицит сохранен на ранее утвержденном уровне 883,3 млрд тенге, или 1,5 % к ВВП. Уровень ненефтяного дефицита составит 7,4% к ВВП и не превысит предельный порог, установленный Концепцией формирования и использования Национального фонда», – добавила вице-министр.

В целом, по ее словам, с начала года наблюдается сохранение благоприятной экономической активности. Рост ВВП за январь-август составил 3,8%. По итогам 2018 года ожидается сохранение заданного темпа роста.

«В связи с изменением курса доллара и цены на нефть поступления в Нацфонд составят 3,7 трлн тенге, с увеличением на 1,1 трлн тенге относительно ранее утвержденного объема», – отметили в Минфине.