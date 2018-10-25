Днем, не стесняясь соседей и совсем не по-мужски, а в спину выстрелили в заместителя акима Толебийского района.
На 65-летнюю Рабигу Бейсебаеву неизвестные дерзко напали прямо около ворот дома, да еще и на глазах у водителя.
Еркин Бейсебаев, супруг: Она, по-моему дверь открывала. Водитель сзади был. Остальное не знаю.
— откуда подбежали?
— не знаю.
— а сколько было?
— 3 говорят.
— в масках?
— без масок.
— молодые?
— да, 22-23
Местные жители рассказывают, что недалеко от ее дома несколько дней подряд видели чужой автомобиль, припаркованный на обочине у дороги, а на улице незнакомых парней. Утром в день стрельбы, говорят, что этот же самый подозрительный автомобиль стоял на том же месте.
В тот день, рассказывают коллеги пострадавшей, женщина, как обычно была на рабочем посту. Рабига Бейсебаева 35 лет на государственной службе. Последний год контролировала в районе работу образования, культуры и идеологию. До этого 7 лет тоже в должности заместителя акима района курировала финансы Толебийского района. И родные, и коллеги не понимают, кому она могла перейти дорогу, чтобы вот так во время обеда едва не погибнуть.
Карашаш Оспанова, соседка: Я работала на огороде. Прибежал ее водитель, ему сын открыл дверь. Тот его попросил в скорую позвонить. До этого мы слышали 3 выстрела. Думали, что салют, еще подумали Новый год что ли?
Чиновница родилась в рубашке, уверены врачи. При выстреле в голову отделаться небольшой раной и сильным испугом – это почти чудо. Обошлось даже без операции. От общения с журналистами пострадавшая отказывается. Женщина лежит в общей палате, ей еще делают перевязки.
Жандар Нышанов, главный врач городской больница г. Ленгера: !Она ворота открывала, кто-то поздоровался. Она лицо не помнит, а потом услышала хлопок. Она даже сразу не заметила, что ее задели. Нами произведена первичная хирургическая обработка кожи теменной части головы и все. Состояние удовлетворительное. Сейчас два-три дня будет под наблюдением и будет готовиться к выписке».
Охраны у палаты пострадавшей нет. В полиции заявляют, покушались на женщину двое, а не трое. И все участники преступления уже задержаны.
Салтанат Каракозова, официальный представитель ДВД Туркестанской области: «Сотрудники криминальной полиции департамента области задержали двух подозреваемых лиц в городе Тараз, где они пытались скрыться. Ведется досудебное расследоваение».
Детали этого дерзкого преступления сейчас — тайной следствия, говорят полицейские. Известно, что досудебное расследование проводится по статье «Покушение на убийство».