Днем, не стесняясь соседей и совсем не по-мужски, а в спину выстрелили в заместителя акима Толебийского района.

На 65-летнюю Рабигу Бейсебаеву неизвестные дерзко напали прямо около ворот дома, да еще и на глазах у водителя.

Еркин Бейсебаев, супруг: Она, по-моему дверь открывала. Водитель сзади был. Остальное не знаю.

— откуда подбежали?

— не знаю.

— а сколько было?

— 3 говорят.

— в масках?

— без масок.

— молодые?

— да, 22-23

Местные жители рассказывают, что недалеко от ее дома несколько дней подряд видели чужой автомобиль, припаркованный на обочине у дороги, а на улице незнакомых парней. Утром в день стрельбы, говорят, что этот же самый подозрительный автомобиль стоял на том же месте.

В тот день, рассказывают коллеги пострадавшей, женщина, как обычно была на рабочем посту. Рабига Бейсебаева 35 лет на государственной службе. Последний год контролировала в районе работу образования, культуры и идеологию. До этого 7 лет тоже в должности заместителя акима района курировала финансы Толебийского района. И родные, и коллеги не понимают, кому она могла перейти дорогу, чтобы вот так во время обеда едва не погибнуть.

Карашаш Оспанова, соседка: Я работала на огороде. Прибежал ее водитель, ему сын открыл дверь. Тот его попросил в скорую позвонить. До этого мы слышали 3 выстрела. Думали, что салют, еще подумали Новый год что ли?

Чиновница родилась в рубашке, уверены врачи. При выстреле в голову отделаться небольшой раной и сильным испугом – это почти чудо. Обошлось даже без операции. От общения с журналистами пострадавшая отказывается. Женщина лежит в общей палате, ей еще делают перевязки.

Жандар Нышанов, главный врач городской больница г. Ленгера: !Она ворота открывала, кто-то поздоровался. Она лицо не помнит, а потом услышала хлопок. Она даже сразу не заметила, что ее задели. Нами произведена первичная хирургическая обработка кожи теменной части головы и все. Состояние удовлетворительное. Сейчас два-три дня будет под наблюдением и будет готовиться к выписке».

Охраны у палаты пострадавшей нет. В полиции заявляют, покушались на женщину двое, а не трое. И все участники преступления уже задержаны.

Салтанат Каракозова, официальный представитель ДВД Туркестанской области: «Сотрудники криминальной полиции департамента области задержали двух подозреваемых лиц в городе Тараз, где они пытались скрыться. Ведется досудебное расследоваение».

Детали этого дерзкого преступления сейчас — тайной следствия, говорят полицейские. Известно, что досудебное расследование проводится по статье «Покушение на убийство».