Пользователи социальных сетей увлеклись новым флешмобом, идея которого заключается в том, чтобы танцевать в необязательных для этого ситуациях, сообщает TJournal.

5 октября российская группа Little Big выпустила клип на песню SKIBIDI (название не имеет никакого смысла), персонажи которого постоянно танцуют, даже в самых будничных ситуациях. За неделю клип набрал больше 23 миллионов просмотров.

Музыканты призвали выкладывать собственные версии танца под хештегом #skibidichallenge. И это действительно превратилось в флешмоб. Пользователи начали массово снимать свои версии роликов.

Часть из них солист Little Big Илья Прусикин выкладывает у себя в «историях» в Instagram. Танцуют на Красной площади в Москве и на севере Сеула, в школах и возле университетов, в банях, торговых центрах и студиях.

https://www.instagram.com/p/Bo15INTDe8i/?taken-by=juliatrotsky

К флешмобу присоединились бренды, например «Додо-пицца». Есть варианты от группы «Хлеб» и хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска. Skibidi Challenge дошел и до «Вечернего Урганта». А после Ивана Урганта стали подключаться и другие медиа, например радиостанции.

https://www.instagram.com/p/Bo7az-ZHHj5/?taken-by=dimikhan