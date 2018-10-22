В супермаркете «Магнум» пожар потушен, передает МИА «Казинформ».

«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 07:03 часов. Как выяснилось, произошло горение двух бутиков с переходом огня на входную часть «Магнума» (кровля потолочного перекрытия). От теплового воздействия пострадала южная стена здания супермаркета. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на близлежащие бутики», — сообщила официальный представитель ДЧС г. Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Локализован пожар в 07:29 часов, ликвидирован в 07:38 часов. Площадь пожара составила 70 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 56 человек личного состава и 8 единиц техники Службы пожаротушения Алматы.

Напомним, в 06:56 часов на пульт «101» ДЧС г. Алматы поступило сообщение о горении бутика на территории супермаркета «Магнум» в микрорайоне Жетысу-3.