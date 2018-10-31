За ювелирной работой американского коллеги наблюдают шымкентские врачи. Профессор Джолдас Кульджанов буквально колдует над переломанной костью правой голени пациента. К этой операции шла многомесячная подготовка и пострадавшего мужчины и врачей.

По мнению американского хирурга, сразу оперировать при таких диагнозах нельзя — больному может грозить ампутация. Поэтому, сначала было поэтапное лечение, а теперь самое сложное, но не для Джолдаса Кульджанова.

Джолдас Кульджанов, профессор: «В Шымкенте планируется 4 операции. Они все очень сложные по объему, вторая операция — это ложный сустав. Такой техники здесь еще не применяли, поэтому — это будет показ техники как ложный сустав оперировать».

В травматологическом отделении Шымкентской городской клинической больницы № 1 в год оперируют 1500 человек. Здесь умеют делать эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов новыми методами, но американский доктор берется только за самые сложные случаи. От него будет зависеть то, как быстро смогут встать с больничной койки и двое пациентов с переломом костей таза. Всем хирургическим тонкостям профессор обещает научить шымкентских коллег. Говорит, прошелся по отделению и удивился.

«Действительно, требуется большая большая помощь. Это не только понимание материала — пластина или шуруп или любой фиксирующий инструмент, этого не достаточно, мы хотим поднять выше уровень», — говорит американский врач.

Джолдас Кульджанов медицинское образование получил в Узбекистане, в штатах живет и работает с 1990 года. Говорит, что шымкентским врачам нужно не только учиться оперировать сложные травмы, но и изменить философию лечения. Хирург должен помнить, что любую операцию делают не ради операции, а только ради пользы для пациента.

Шуддин Саидов