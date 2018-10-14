В селе Акбастау Байдибекского района Туркестанской области, в ночь на 7 октября с.г. двое 24-летних приятеля, после изрядного возлияния спиртными напитками ворвались в дом к соседу и ограбили его, передает NUR.KZ.

Кухонным ножом, который нападавшие взяли здесь же в доме потерпевшего, они нанесли 46-летнему хозяину множественные ножевые ранения в грудь и спину. Затем обыскали дом и забрали все найденные деньги – добыча грабителей составила 3 тысячи тенге. Уходя, они велели потерпевшему «приготовить на завтра еще 20 тысяч тенге».

После чего они ушли и два дня отсыпались на дальних отгонах. После пробуждения 10 октября, один из них бросился в бега, а второй пришел домой, где и был задержан полицией.

Ему предъявили обвинения в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия (ст. 194 часть 2 п. 1,2 УК РК) а также групповом грабеже с применением насилия и проникновением в жилое помещение (ст. 191 часть 2 пункты 1,3,4 УК РК).

12 октября Байдибекский районный суд выдал санкцию на арест и определил меру пресечения для задержанного.

«На период следствия обвиняемый будет содержаться под стражей, либо он может выйти под залог в 6 миллионов тенге», — сообщил судья-координатор Байдибекского районного суда Сапаралы Байтенов. -«Пока еще залог не предоставлен, и обвиняемый находится под стражей».

Полиция ведет розыск второго соучастника грабежа и вымогательства.