Россия и Узбекистан могут в перспективе выйти на подписание пенсионного соглашения.

Об этом газете «Известия» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который был в составе делегации РФ в ходе государственного визита в республику президента Владимира Путина.

По словам Топилина, речь идет о том, чтобы граждане Узбекистана, легально работавшие в РФ и делавшие соответствующие отчисления, могли претендовать на определенные выплаты, передает Podrobno.uz.

Кроме того, в рамках госвизита, добавил он, между Министерством труда и социальной защиты РФ и Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана был подписан меморандум о сотрудничестве в социально-трудовой сфере.

Документ подразумевает взаимодействие по нескольким направлениям. Это анализ и мониторинг рынка труда, содействие занятости населения и организованному привлечению иностранной рабочей силы, защита трудовых прав и другое. Будут созданы совместные консультативные органы, организованы взаимные визиты сотрудников сферы занятости для обмена опыта.

Еще одна инициатива узбекской стороны – создание в республике специального центра, который бы выдавал патенты и разрешения на работу для трудовых мигрантов перед тем, как они отправятся в Россию, сообщил глава Минтруда РФ.

Напомним, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана начало работу по возвращению в Узбекистан граждан, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом. Всего Минтруд намерен вернуть из России около 1500 узбекистанцев, находящихся сейчас в Центрах временного содержания иностранных граждан Министерства внутренних дел Российской Федерации.