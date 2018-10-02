С 1 октября в Туркестанской области и Шымкенте стартовала прививочная кампания от гриппа. Первыми вакцину получат дети, взрослые и беременные из категории зоны риска.

Охватить в новом эпидсезоне управление здравоохранения планирует больше 10-ти процентов населения. Первые, кто получил вакцину, — люди из категории группы риска.

В числе первых, кто сегодня делает прививку жительница Шымкента Улболсын ЕРГЕШОВА. В свои 58 женщина входит в группу риска и получает вакцину ежегодно. И это несмотря на то, что сама Улбосын — народная целительница, кампанию от гриппа травница поддерживает.

С 1 октября в Казахстане стартовал новый эпидемическим сезон. Шымкентцы готовятся встретить его во всеоружии. Горожане выстроились в очередь на вакцинацию. Специалисты предполагают, что вирус гриппа будет трех штаммов: А1, А 3 и В. На борьбу с ними закуплено 307 тысяч 155 доз вакцины российского производства «Гриппол+», которая содержит антигены от всех трем штаммов. Первыми вакцину получат дети, взрослые и беременные из категории зоны риска.

Напомним, что грипп — это опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно — капельным путем. От момента заражения до того как человек заболеет проходит от нескольких часов до нескольких дней. Основными симптомами гриппа являются — общая слабость в теле, сильная головная боль, боль в глазных яблоках, озноб, повышение температуры тела до 38-40 градусов, заложенность носа, потливость, кашель. При появлении этих признаков следует незамедлительно обратиться к врачу.

Переболеть его с минимумом осложнений поможет вакцинация. Даже если заболевание все-таки коснется вас, то вакцина поможет перенести его без осложнений. Привиться можно и на платной основе — стоимость варьируется от полутора до двух тысяч тенге. Врачи рекомендуют горожанам не игнорировать вакцинацию. Она помогает организму быть устойчивым к болезням и их последствиям.

Анастасия Новикова