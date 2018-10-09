В рамках нового закона «О статусе педагога» предусматривается увеличение заработной платы. Об этом заявила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«С 2019 года предусматривается увеличение затрат по поручению Главы государства. К 2023 году будут значительно увеличены расходы на сферу образования. В рамках тех дополнительных средств, которые будут выделены нам, начиная с 2019 года будет увеличена заработная плата, и воспитателей, и методистов, и заведующих детских садов, передает matritca.kz.

В рамках законопроекта «О статусе педагога» предусматривается увеличение заработной платы директоров школ, заместителей, предусматривается увеличение зарплаты классному руководству» — сообщила вице-министр на пресс-конференции по итогам заседания Правительства.