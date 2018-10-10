В Шымкенте вовсю готовятся к отопительному сезону.

Многоэтажные дома готовы к подаче тепла. По словам коммунальщиков, более 1800 домов начнут отапливать уже с середины октября. На сегодня специалисты АО «ТЭЦ-3» уже более восьмисот километров тепломагистрали заполнили водой.

С 12-октября тепловики планируют постепенно повышать температуру в сети. 15-го октября отопление должно появиться в госучреждениях.

В многоэтажки подача тепла начнётся 20-го октября. Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Шымкенте так же начался 15-го октября.