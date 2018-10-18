В Туркестанской области прошли праздничные мероприятия, посвященные 90-летию Сайрамского района.

В Доме культуры села Аксукент по случаю юбилея района в торжествах принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который поздравил жителей и гостей с этим праздником, а также наградил граждан, внесших вклад в развитие и процветание района.

«От всей души поздравляю вас с юбилеем, 90-летием района! Сайрам является одним из крупнейших районов Туркестанской области. Район обладает высоким производственно-экономическим потенциалом. Сайрам занимает отдельное место в истории казахского народа. Здесь проходили важные события в истории страны. Известные историки и ученые мира писали о древнем городе Сайрам. В трудах знаменитого Махмуда Кашгари также рассказывается о Сайраме. В средние века Сайрам был известен, как центр торговли и ремесла.

На сегодня в районе активно развивается сельское хозяйство. Объем валовой продукции в данной отрасли в 1991 году составил 1 млрд 227 млн тенге, а уже в 2017 году достиг 58 млрд тенге, увеличившись за 26 лет в 46 раз. Если в первый год независимости в районе было произведено 7422 тонны мяса, а в прошлом году этот показатель составил 26 660 тонн. На развитие сельскохозяйственной отрасли района из республиканского бюджета были предоставлены субсидии в размере 636,8 млн. тенге. В Сайрамском районе хорошо развита сфера малого и среднего бизнеса. Это является хорошим показателем развития экономики. 27 лет назад количество субъектов малого и среднего бизнеса превышало чуть более 3000, по итогам прошлого года показатель превысил отметку в 13 тысяч субъектов. В этот знаменательный день, я желаю жителям района здоровья, благополучия и удачи во всех добрых делах», — пожелал Ж. Туймебаев.

Торжественное мероприятие продолжилось в местном дендропарке, где гости посадили саженцы деревьев.