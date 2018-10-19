Самые высокие цены на центральное отопление и уголь зафиксированы в Шымкенте, передает Tengrinews.kz

В целом по Казахстану цены на отопление и газ выросли на 4 процента за год, на уголь и дрова — на 18 и 9 процентов соответственно.

Тариф на центральное отопление к концу сентября 2018 года составил 4 тысячи тенге за 1 гигакалорию — это на 4,1 процента больше, чем годом ранее. Стоимость природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, выросла год-к-году на 4,2 процента, до 18,9 тенге за 1 кубометр.

Розничные цены на уголь и дрова, которые также используются для отопления жилых помещений, поднялись еще заметнее. К концу сентября 1 тонна угля стоила уже 12,9 тысячи тенге, то есть сразу на 17,5 процента больше, чем год назад. Кубометр дров подорожал за год на 9,3 процента, до 6 тысяч тенге.

Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов страны на уголь — в Уральске — 17,5 тысячи тенге за 1 тонну, и Шымкенте — 16 тысяч тенге.

Самые высокие цены на дрова — в Астане — 12,7 тысячи тенге за кубометр, и Кызылорде — 9,2 тысячи тенге.

Самые высокие тарифы на центральное отопление — в Шымкенте — 6,8 тысячи тенге за гигакалорию, и Алматы — 6,6 тысячи тенге. Самый высокий тариф на природный газ — также в Шымкенте и Алматы — 34,5 тенге и 34,1 тенге за 1 кубометр соответственно.