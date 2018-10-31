Шымкент обрастает Арбатами. Руководство третьего мегаполиса страны поставило цель — сделать их фишкой города. Сейчас Арбатов в Шымкенте два — на реке Кошкар-ата и по улице Бекет-батыра.

Строительство третьего — по улице Бейбитшилик уже подходит к концу, Арбат понемногу приобретает свой окончательный вид.

Работа кипит — строительство пожалуй, самого главного Арбата в Шымкенте подходит к концу. Привели в надлежащий вид фасады домов — их украсили новые аккуратные балкончики, французского типа, и оконные рамы под единый стиль. На 50 процентов завершена укладка тротуарной плитки. Но работы еще много, и не удивительно, ведь Арбат в шириной в 35 метров займет весь участок улицы длиной в 430 метров.

«Раньше было сложно переходить улицу, теперь здесь можно будет спокойно гулять — очень хорошо».

«Мне Арбат очень нравится и вообще дизайн все хорошо смотрится все в классике» — делятся жители города.

И действительно уже видно, каким будет новый Арбат. Будущая арка, необычные, кованые фонари — все детали, которые украсят место, где горожане смогут культурно отдохнуть, выполнены в едином стиле. На возведение Арбата из госбюджета было выделено 560 миллионов тенге.

Нурлан Бектурсынов представитель ЖКХ г. Шымкента: «В настоящее время около 300 млн тенге уже освоено. Вообще там планируется установка гранитных плит, велосипедной дорожки, малых архитектурных форм: скамеек, освещения, урн, небольших постаментов, чтобы там можно было какие то представления показывать и шести каскадных фонтанов»

Прогуляться по новому Арбату можно будет уже в начале будущего года. А вот на Арбат по улице Бекет-батыра можно заглянуть уже сейчас, правда, для этого придется запастись терпением. Гулять по этой аллее можно долго, и неудивительно, ведь ее протяженность составляет один километр. Территория пешеходной зоны вымощена камнем, установлены скамейки и освещение. Украшают место отдыха — 700 саженцев ели, каштана, белой березы и стойкие к холодам цветы.

— Всегда можно погулять вот так вот с детьми, и не только, а вообще погулять очень удобно стало. — Очень красиво можно посидеть, отдохнуть, очень красиво и приятно, всегда чистота — говорят жители города.

И это только начало работ по благоустройству города, ведь Шымкент замахнулся и на четвертый Арбат — он, согласно плану руководства третьего мегаполиса, должен появиться на улице Аскарова.

Анастасия Новикова