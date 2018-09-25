Строительство очередного шымкентского Арбата вызвало недоумение у горожан. Жильцы домов № 2,4,6 по улице Бейбитшилик в Шымкенте, где в скором времени и должен появиться Арбат, возмущены тем, что балконы их квартир хотят снести.

По словам шымкентцев, их квартиры хотят оставить без закрытых балконов, а вместо них установить на французский манер — открытие. Мол, это входит в планы реконструкции прилегающих к Арбату домов. Вот только отдавать свои кровные, пусть и небольшие, метры жильцы не намерены.

Ольга ФРОЛОВА, жительница дома: Зачем мне другой балкон, посмотрите какой у меня балкончик. И вот его разрушить. Какие средства я в него вложила. Но никого это не волнует и не интересует».

За свой балкон жительница дома по улице Бейбитшилик Ольга Фролова готова стоять до последнего. В эти несколько квадратов вложено немало сил и средств. К тому же для ее однушки, это спасительные метры — здесь пенсионерка хранит свои вещи. А теперь, согласно проекту строительства Арбата и реконструкции прилегающих домов, балконы планируют снести. На месте закрытых должны появиться открытые балконы французского типа.

Ольга ФРОЛОВА, жительница дома: «Они нам предложили французский вариант балконов, но во Франции, наверное, не 25 квадратных метров полезной площади, как у нас. Наверное, там вдвое больше. И эти балконы нас защищают от холода, от жары, от шума и от домушников. Вот я лично живу над офисом. И где то сантиметров 30-40 до моего окна. Любой прыгнет и в моей квартире, что я буду делать?»

Что делать не знают и другие жильцы домов, балконы которых тоже могут снести. Они недоумевают — почему на их законные квадраты, кто-то вообще посмел посягнуть. По словам жильцов, с ними планов реконструкции не согласовывали, а просто поставили перед фактом — будет так и никак больше.

Ольга СТРЕБКО, жительница дома: «Нам хотят поставить окна в пол. А на улице большой поток людей, которые будут зрителями. И мы будем на всеобщем обозрении? Так?»..

Недовольные горожане обращались в разные инстанции, отправляли запрос через фронт-офис, собирали подписи. Но показать бумаги с предписанием, где написано -снести, не смог никто. Ни чиновники, ни строители. Последние к слову, только и могут, что сыпать угрозами, жалуются жильцы.

Ольга ФРОЛОВА, жительница дома: «Эти строители проходят мимо моего балкона с топором. Говорят, что будут рушить. Я спрашиваю, а какое — либо предписание есть? Они молчат. Да в конце концов, когда я его вижу с топором, а мне 77 лет, то страшно становится».

Страшно становится и от того, каким штрафом грозят жильцам. Мол не дадите разрушить балкон, то будете платить деньги. Только вот за что? …. Горожане так и не поняли.

Нина ЕФРЕМОВНА, жительница дома по улице Бейбитшилик : «Ты будешь за свой счет в 824 тысячи тенге закрывать балкон, если откажешься. Это что такое? Пока нам не дадут на руки решение, мы вообще против. Мы свои балконы не отдадим».

Прояснять ситуацию в акимате отказались. Выяснить кто вообще решил снести балконы не удалось. Сейчас на месте будущего Арбата идет активная стройка. Балконы домов пока остаются нетронутыми. А между тем согласно планам, проект должны сдать в эксплуатацию уже к концу этого года.

Официальный запрос в акимат уже отправлен. На него согласно закону, должны дать ответ в течение трех рабочих дней. Ждут ответа из городской администрации и недовольные жильцы домов.