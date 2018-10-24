Людей, платящих менее 100 тысяч тенге в месяц по кредиту 7-20-25 оказалось больше, сообщает Ипотечная организация «Баспана».

Специалисты Баспаны посчитали, что 60% заемщиков ежемесячно оплачивают сумму менее 100 тысяч тенге. При этом, лишь 6% заемщиков по программе «7-20-25» получили максимальную возможную сумму (20 млн тенге в городах Астана, Алматы, Атырау, Актау и Шымкент, 12 млн в других регионах). Основная масса заемщиков, а это 37% от общего портфеля, получили кредит на сумму от 10 до 15 миллионов тенге.

«Мы видим, что программа полностью подтвердила свою социальную направленность. Однако не нужно забывать, что 7-20-25 это прежде всего ипотека, основанная на принципах срочности, платности и возвратности. Она доступна для каждого работающего казахстанца, который сможет подтвердить банкам-партнерам свою платёжеспособность», — сказал председатель правления Ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

По состоянию на 24 октября, по программе 7-20-25 нет ни одного просроченного платежа. Казахстанцы подали заявки на сумму 44,5 млрд тенге. Из них банками одобрено 2513 заявок на сумму 30 млрд тенге.