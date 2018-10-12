Закончившие колледжи студенты будут обучаться не четыре года, а 2,5 — 3 года.

Новая технология обучения будет внедрена в высших учебных заведениях Казахстана, в рамках которого закончившие колледжи студенты будут обучаться не четыре года, а 2,5 — 3 года. Об этом сообщил доктор политических наук в день разъяснения Послания Президента Шарипбек Амирбеков, передает zakon.kz.

Как отметил он в своей речи, в Доме дружбы в тематический день обсуждения Послания Президента страны, один из главных вопросов, это качество образования.

«Попытка закрытия многих вузов за эти годы у нас не увенчалось успехом в связи со многими моментами. Считается, что образовательные секторы, как бизнес — нельзя трогать, но в то же время качество образования, это национальная безопасность. У нас в Казахстане около 800 колледжей и все они должны перейти на кредитную технологию обучения. Это означает, что после окончания обучения выпускники могут поступить в вузы, но не 4 года будут обучаться, а 2,5 — 3 года. И самое главное — это трудоустройство выпускников вузов. Президент уже несколько раз об этом говорил. Вот постановлением Правительства принята норма, если выпускники вузов не смогут трудоустроиться, то постепенно будут закрываться специальности и сами вузы», — говорит Шарипбек Амирбеков.

Как он сказал, многие частные вузы заинтересованы в привлечении студентов из-за прибыли. Теперь государство будет контролировать число поступивших в этом году и окончивших через четыре года.

Также, по его словам, будут введены экзамены для абитуриентов платных университетов. Новшеством в этом году является привлечение зарубежных топ-менеджеров. Сейчас начали привлекать иностранных проректоров и ректоров. Например, в медицинском университете первый проректор из Польши. В НАРХОЗе из Америки. Насколько это эффективно покажет время.