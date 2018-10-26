Замначальника криминальной полиции Султанбек Усипбеков вспомнил одну из самых громких историй, с которыми пришлось столкнуться на службе: речь о жестоком убийстве бизнесмена Камалжана Арипова и его сына, передает ИА «NewTimes.kz».

По воспоминаниям Усипбекова, который в 2013 году был главой уголовного розыска Абайского отдела полиции, подготовила материал руководитель пресс-службы ДП (ДВД) Туркестанской области Салтанат Каракозова.

«Помню, будто все происходило вчера. Под утро, примерно в 5 часов, 25 марта 2013 года в дежурную часть позвонила пожилая женщина и сообщила, что на соседей напали неизвестные люди. Нас подняли по тревоге. Несколько групп оперативно выехали на место происшествия. Мы приехали по адресу, где проживал хозяин магазина «1000 мелочей» Камалжан Арипов. Картина, которую я увидел, меня действительно шокировала. В доме мы обнаружили трупы Камалжана Арипова и его сына с явными признаками насильственной смерти. Им пробили головы. А жену и дочь с тяжелыми травмами карета скорой помощи увезла в реанимационное отделение городской больницы. Из дома пропали деньги и ценности. Камал-ага знали многие в районе. Я его лично не знал, но всегда слышал от местных жителей, что он — человек большой души, что все с уважением относились к нему и его семье. Он всегда помогал нуждающимся: кому добрым словом, а кому-то помогал материально. Весть о его смерти и смерти его 15-летнего сына ужаснула всех. Это была невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей, знакомых и соседей. Даже в последний путь его и сына пришли провожать, не побоюсь сказать, несколько тысяч людей… А мы в этой ситуации могли помочь его жене и дочери, чудом оставшимся в живых, только тем, что преступники должны ответить перед законом по всей строгости», — рассказывает Султанбек Усипбеков.

Сложность расследования была в том, что полицейские не могли опросить жену и дочь погибшего, которые лежали в реанимации.

«В специальную группу вошли опытные специалисты оперативных и следственных подразделений областного ДВД и РОВД. Криминалисты миллиметр за миллиметром изучали место происшествия. Мы опрашивали соседей, знакомых. Корпели над этим преступлением конкретно. Не было свидетелей. Не могли опросить жену погибшего Арипова и его дочь, которые в то время находились в тяжелом состоянии в реанимации, и врачи категорически запретили их тревожить. Поэтому пришлось самим развязывать «запутанный клубок». Мотив был ясен изначально, что преступление совершено из корысти. Вопрос стоял: кто мог это сделать? Было несколько версий. Одна из них нами тогда отрабатывалась, что, возможно, среди нападавших были люди, ранее знакомые Арипову, и, возможно, это сделали иногородние. И действительно, организовал это нападение некто Искаков Жалгас — житель Кызылорды, с которым Камалжан-ага годами ранее познакомился в поезде. Этот Жалгас бывал у него дома. Практически в течение десяти дней без сна и отдыха мы работали над раскрытием этого преступления. И в результате в начале апреля нашей группе удалось выйти на след вероятных преступников. Их задержание мы производили в городах Алматы, Астана, Кызылорда и в поезде по дороге в Атырау, где они пытались скрыться от преследования. У них впоследствии во время обыска мы изъяли похищенные деньги и 81 золотое изделие. На допросе Искаков, наводчик и «идейный вдохновитель» преступления, признался, что к нападению готовились заранее. Сначала приехали в Шымкент, почти сутки разрабатывали план, распределяли роли каждого. Именно Жалгас Искаков знал, где и что находится в доме. Они вошли в дом через второй этаж, расправились с мужчинами, которые пытались оказать физическое сопротивление. Затем с женской половиной. А потом, взломав кувалдой сейф, забрали деньги и золото и скрылись на автомашине», — вспоминает полицейский.

В итоге все 6 преступников попали в тюрьму. Двоих из них — Жарикесова Гафура 1975 года рождения и Ернияза Жаныса 1973 года рождения суд приговорил к пожизненному сроку. Самого Искакова, организатора преступления, которому на тот момент было 43 года, приговорили к 25 годам лишения свободы. Остальные получили разные сроки.