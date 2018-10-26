Женщины планировали тайно покинуть зону боевых действий и из-за отсутствия денег пошли на жестокое преступление, но были схвачены и осуждены боевиками.

Три казахстанки убили в Сирии своих соотечественниц и ребенка ради денег для возвращения в Казахстан. Вернуться им не удалось, их казнили боевики, сообщает zakon.kz.

С началом провозглашения так называемого «Халифата» на территории Сирии и Ирака, туда хлынул поток желающих принять участие в боевых действиях. До выезда в Сирию такие лица активно проповедовали ваххабитскую идеологию и, как правило, успели приобщить к ней своих жен. Многие из этих женщин, одурманенные романтикой лучшей жизни «Халифата», выехали туда вместе с мужьями. Этот процесс, к сожалению, не миновал и Казахстан. По данным из открытых источников, число выехавших в Сирию казахстанцев превышает 800 человек. По данным на июль 2018 года, это 120 мужчин, более 250 женщин и 500 несовершеннолетних детей.

Сегодня «Халифат» переживает не лучшие времена. Утраченные огромные территории и большие потери среди боевиков вынуждают оставшихся членов «Халифата» идти на дезертирство.

В адрес редакции поступила информация из чатов общественных организаций женщин Северного Кавказа, занимающихся вопросами возвращения на родину женщин и детей из Сирии. В ней говорится об ухудшении обстановки на подконтрольных ДАИШ территориях.

В том же сообщении отмечается, что положение в ДАИШ крайне тяжелое, и люди пытаются выбраться оттуда всеми возможными способами.

Доходит до преступлений. Так, в сообщениях говорится, что шесть казахстанок планировали тайно покинуть Сирию и перебраться в Турцию. Но из-за отсутствия денег и безысходности положения, трое из них убили своих же соотечественниц, не пожалев 7-летнего ребенка. Забрав собранные ими деньги, они попытались бежать из «Халифата». Однако и это им не удалось: их задержали боевики ДАИШ и передали шариатскому суду.

В чатах общественных организаций женщин Северного Кавказа указывают имена совершивших эти ужасные преступления в борьбе за самовыживание и казненных в Сирии. Это молодые девушки из Актобе – Гульбану (религиозное имя УммМариям) и Дарина (УммМуса), из Тараза – Салтанат (УммАтика).

Истинное лицо «Халифата» и их жителей в борьбе за самовыживание показало реальное положение дел в Сирии, где нет никакого «священного джихада». Наши соотечественницы отличились крайней жестокостью, даже по отношению к единоверкам и ребенку.