Сегодня в Туркестан прибыл миллионный турист. Семейную чету из штата Северная Каролина, США Уильяма и Барбару Брэнч перед мавзолеем Х.А. Ясави встретил аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев.

Уильям Брэнч, впервые посетивший нашу страну, заявил, что американские граждане часто посещают страны Центральной Азии, в том числе город Туркестан.

«В Туркестанской области сосредоточено большое количество святых мест и исторических памятников. Граждане нашей страны часто приезжают в этот священный город. Мы знакомы с историей города Туркестан и Ясави. Сегодня мы стали свидетелями гостеприимства казахского народа. После возвращения в США мы обязательно расскажем своим соотечественникам о вашей стране, и постараемся приехать в следующем году в Казахстан», — сказал У. Брэнч.

В свою очередь, глава региона поздравил миллионных гостей областного центра, вручил им национальный халат и подарки. Кроме того, он ознакомил гостей с проводимой работой, направленной на повышение туристского потенциала региона.

«Я поздравляю вас, вы стали миллионным туристом священного города. Это радостное событие для всех нас. К примеру, на сегодняшний день число посетителей в Туркестане достигло 1 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель больше на 57,2 %. Кроме того, мы разработали системные программы для развития туризма в регионе. Мы планируем продолжить работу, направленную на увеличение количества туристов», — подчеркнул Ж. Туймебаев.