У аграриев появится собственная криптовалюта. Запустить так называемый бидайкоин планируют в 2019 году, сообщает «Хабар 24».

Используя электронные деньги, фермеры смогут совершать сделки по купле-продаже зерна, закладывать бидайкоины в банке и получать до 30% средств для приобретения новой техники, семян или удобрений. При этом 1 бидайкоин будет равен 1 тенге.

Помимо этого, в рамках цифровизации Минсельхоз планирует в этом году завершить оцифровку пастбищ. На сегодня цифровизировано 98% пашни и 20% пастбищ. С помощью электронных полей фермеры подают заявки на субсидирование удобрений, гербицидов, получение льготного топлива. Тем самым у госорганов есть возможность отслеживать, как эффективно используют аграрии землю и позволит вычислить производительность труда.

Кайрат Султанбеков, гл. специалист информационно-учетного центра: — Мы актуализировали на текущий момент площадь пашни в разрезе районов, в разрезе каждого поля. Мы уточнили, какие культуры он там сеет. Это объективная информация, заявленная фермером. Мы конкретно от него эту информацию получили, это не просто статистика. Я сею такую-то культуру, у меня такая-то урожайность, севооборот такой-то. Для фермеров цифровизация выгодна. Смотря, как внедрять. Всё зависит от правильного бизнес-плана. Если нет техники, то ему будет тяжелее. Государство поддерживает для приобретения умной сельхозтехники.

Задачи и проблемы агропромышленного комплекса сегодня обсуждали в Астане на агрофоруме. В нем приняли участие сельхозтоваропроизводители, а также представители госорганов. Темы для обсуждения самые разные: от экспорта мяса до лизинга техники. Планируется, что к 2022 году производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства увеличится в 2,5 раза. Аграрии считают, что задача выполнимая. В частности, экспортеры отмечают снижение бюрократических препон при поставке мяса за рубеж.

Сырым Ертаев, предприниматель: — Когда мы экспортировали в Узбекистан в 2013 году, тогда у нас было много проблем на счет документации. Мы ждали акт анализа, сертификаты ждали. Много дней проходит, товар портится. В данный момент таких проблем нет, МСХ нам помогает.