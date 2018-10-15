Граждане Узбекистана несколько часов подряд простаивают на границе с Казахстаном, чтобы приобрести дешевую продукцию, сообщают казахстанские СМИ.

Наибольшим спросом пользуются продукты питания, бытовая техника и строительные материалы. По словам узбекских продавцов, их привлекает не только доступная цена, но и хорошее качество товаров, пишет Podrobno.uz.

В сутки почти 30 тыс. граждан из Узбекистана выезжают из нашей республики, и это только через пограничный пункт «Шелковый путь». Большинство из них провозят с собой продукты и технику, купленные на рынках Казахстана, также импортируют и фрукты. По словам узбекских коммерсантов, спрос на казахстанскую продукцию достаточно высок, так как она отличается хорошим качеством.

«Я покупаю казахстанские конфеты. Конечно, цена недорогая. Еще я приобретаю муку, масло и иногда подсолнечное масло. Мне нравится казахстанская продукция», — отмечает жительница Ташкента Анна Вишняк.

Сумма товаров, перевозимых воздушным сообщением из Казахстана в Узбекистан, не должна превышать 2 тыс. долларов. Без учета НДС. Если говорить о железнодорожном транспорте, то здесь лимит установлен в пределах 1 тыс долларов. А те, кто выбрал пеший переход через границу, должны иметь при себе товар на сумму, не превышающую 300 долларов.