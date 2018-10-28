В Шымкенте ликвидировали последствия сильных дождей, прошедших 28 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ДЧС города.

О непогоде службы и жители города знали заранее. Казгидромет еще 26 октября распространил штормовое предупреждение о том, что утром и днем 28 октября по Туркестанской области ожидаются сильные осадки, туман. Кроме того, 27 и 28 октября местами ожидался юго-западный, северо-западный ветер до 15-20 м/с, порывы которого могли усилиться до 23-28 м/с.

Так и случилось, и с утра 28 октября в Шымкенте из-за продолжительного дождя сотрудники ДЧС совместно с работниками ТОО «ЛТД Тұрмыс» проводили откачку воды в микрорайонах «Северо-Запад», «Казыгурт», по ул. Дулати, Чайковского, Утегенова, Ерулик, Гагарина.

Всего откачали 10 тонн воды.