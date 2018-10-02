Шымкентские врачи встретились с родителями, которые по каким-то причинам отказываются от вакцинации и запрещают делать прививки своим детям.

Специалисты провели с мамами и папами разъяснительную работу, пытаясь донести преимущества вакцинации в борьбе против инфекций. Эта практика известна во всем мире, но несмотря на это в некоторых странах, в том числе и в Казахстане, остаются люди, которые до сих пор относятся с недоверием к вакцинации.

Некоторые семьи отказываются от вакцинации и по религиозным убеждениям. В области зарегистрирован один факт, когда 26 детей из одной школы не получили вакцину БЦЖ, так как родители ребят оказались против.

Айгуль Турымбетова, главный специалист УООЗ Енбекшинского района: «Сейчас, действительно, немало родителей, которые отказываются делать прививки своим детям. Мы надеемся, что скоро будет принят закон, который обяжет мам и пап прививать своих чад. Это необходимо для того, чтобы не было вспышек заболеваний. Мы живем в 21 веке и вакцинация — это необходимость».

Делать своим детям прививки или нет — этот выбор до сих пор остается на усмотрении родителей. А многие из них, прочитав негативные статьи в интернете, от вакцинации отказываются. Тем не менее медицинские работники и сотрудники Департамента охраны общественного здоровья уверяют, что вакцинация может уберечь от многих опасных инфекционных заболеваний. По мнению медиков, информация в Интернете зачастую не подтверждена фактами и доверять ей слепо не стоит.

Анастасия Новикова