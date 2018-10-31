В Туркестане прошел международный форум журналистов

Сегодня в Доме культуры города Туркестан состоялся Международный форум журналистов TÚRKISTAN: JAŃA AQPARATTYQ KEŃISTIK» («Туркестан: новое информационное пространство»). В работе форума приняли участие представители информационных агентств и ведущих изданий Турции, Кыргызстана, Азербайджана и Татарстана, а также руководители и представители СМИ Туркестанской области, ученые и студенты.

Цель форума — формирование главного бренда Туркестанской области, повышение имиджа области, а также превращение города Туркестана в духовный центр тюркского мира, пропаганда благородных идей и дел в СМИ тюркоязычных стран, сотрудничество в информационной сфере с другими государствами. Кроме того, целью форума является систематизация идей и инициатив, направленных на развитие журналистики региона.

На открытии форума выступил аким области Жансеит Туймебаев. Он отметил важность сегодняшнего события, так как такие встречи способствуют развитию медиа-пространства и превращению священного города в духовный центр тюркского мира.

«Глава государства поручил превратить Туркестан в духовный центр тюркского мира и город, куда будут съезжаться туристы со всех уголков мира. В своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», Президент Казахстана уделяет особое внимание вопросам туризма. Информация имеет большое значение в развитии туризма. Сегодня мы пригласили представителей зарубежных средств массовой информации, журналистов, руководителей ведущих телеканалов и изданий страны, для совместной работы. Мы готовы выслушать идеи по развитию области, предложения по улучшению города и развитию журналистики. В областной центр, наряду с государственными служащими переехали ряд журналистов. Они пишут новую летопись Туркестана. Я приглашаю вас к совместной работе в духовном центре тюркского мира. Уверен, что сегодняшний форум даст новый импульс развитию журналистики и творческим поискам. Журналистика развивается посредством общения и обмена опытом. Желаю Вам удачи», — сказал Ж. Туймебаев.

Отметим, на этом форуме, специально приглашенные руководители и представители средств массовой информации тюркоязычных стран, намерены внести свой вклад в пропаганду региона на международном уровне. Глава региона также подчеркнул, что достоверная и качественная информация способствует развитию туризма и привлечению инвестиций.

Наряду с этим, в ходе форума известные казахстанские журналисты и представители зарубежных СМИ обратили внимание на то, что создание такой свободной диалоговой площадки позволит в дальнейшем повысить прозрачность информационного пространства.

В рамках открытия Международного медиа-центра «Туркестан медиа» были подписаны соглашения и меморандумы между Управлением внутренней политики Туркестанской области и зарубежными изданиями, заключены соглашения с зарубежными информационными агентствами по распространению информации о регионе в СМИ тюркоязычных стран на 5 языках (азербайджанском, турецком, узбекском, кыргызском и русском).

Также, участники форума обсудили последние новости в сфере журналистики и выразили уверенность, что журналистика Туркестана не останется без внимания в новом информационном пространстве. Более того, участники отметили, что данный форум придаст положительный импульс в развитии туристского и духовного потенциала священного Туркестана.