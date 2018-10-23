В Туркестане открылся фронт-офис при экономическом суде.

Цель нововведения, инициированного в рамках государственной программы » Цифровой Казахстан» — обеспечение открытости и доступности правосудия для населения.

В открытии нового объекта принял участие аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев.

«Повышение качества предоставляемых услуг населению государственными учреждениями — это требование времени. Об этом постоянно говорит Глава государства. Сегодня в ходе выполнения этой задачи состоялось открытие фронт-офиса. Это учреждение, которое сближает народ и власть. Здесь созданы все условия для своевременного и справедливого решения споров и многих вопросов. Большую часть услуг здесь оказывают в электронном виде. Таким образом, все споры и вопросы будут разрешаться оперативно и своевременно», — сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что в здании расположились информационный центр, зоны входящей корреспонденции и самообслуживания. В зале ожидания созданы все необходимые условия для посетителей.

Здесь предусмотрен кабинет медиации для досудебного урегулирования споров. Помимо этого, в фронт офисе реализуют проект «Витуальный суд». Данный проект позволит гражданам участвовать в судебных процессах в онлайн режиме, находясь в любой точке страны.

Пресс-служба акима Туркестанской области