За 9 месяцев текущего года управлением государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области было проверено строительство 2420 объектов.

Из них за счет частных средств ведется строительство 2057 объектов, за счет бюджетных средств — 363 объектов. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Мерлан Керимжанов.

По его словам, выявлено 356 объектов, построенных с нарушением законодательных норм и требований, не выполнивших требования предписаний, в отношении которых приняты меры в рамках закона.

» На 114 подрядных организаций и 14 проектных организаций, которые возводят объекты за счет бюджетных средств, из-за выявленных нарушений наложены штрафы на общую сумму 15,6 млн. тенге. У 19 экспертов, осуществляющих технический надзор и нарушивших требования по оказанию инжиниринговых услуг, в соответствии с законом приостановлены действия аттестатов сроком на 6 месяцев, а также наложены штрафы в размере 8,2 млн. тенге», — сказал М. Керимжанов.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены объекты, нарушившие «красную линию».

Пресс-служба акима Туркестанской области