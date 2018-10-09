Родственник заключенного в Шымкенте пытался пронести с собой телефон, спрятанный в хлебе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запрещенное средство связи обнаружили во время проверки еды, привезенной для заключенного. По словам исполняющего обязанности руководителя исправительного учреждения ИЧ 167/3 для женщин Сапаргали Жумагалиева, родственник подсудимого пришел на непродолжительную встречу.

Во ходе проверки его вещей сотрудники тюрьмы разрезали хлеб. В тот момент вместе с телефоном были найдены зарядное устройство и SIM-карта. Все запрещенные к проносу вещи были конфискованы. В отношении гражданина ведется расследование. Сотрудники исправительного учреждения направили дело в Аль-Фарабийский районный суд города Шымкента для принятия предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК мер.

Отметим, аналогичный случай произошел 2 месяца назад. Тогда родственник подсудимого спрятал телефон в вареную курицу. Запрещенный предмет был извлечен сотрудниками тюрьмы.