Борцы с коррупцией считают: родительские комитеты существуют только для того, чтобы собирать деньги, и создают все условия для поборов. Но у министерства образования другое мнение, передает newtimes.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Столичные борцы с коррупцией хотят запретить школьные родительские комитеты.

«В основном сборы средств проводятся так называемыми родительскими комитетами. Проектным офисом внесено предложение в министерство образования и науки о запрете родительских комитетов, так как их деятельность не регламентирована и создает почву для проявления бытовой коррупции», — говорит руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции города Астаны Жазира Жылкышиева.

В министерстве образования считают, без родительских комитетов в школах никак нельзя. Говоря о поборах, чиновники поясняют, что не нужно путать одно с другим. Деньги на самом деле никто не требует. Все носит исключительно добровольный характер. Если вдруг мама пожелает сдать n-ную сумму, то для этого есть специальный счет. Он предназначен для благотворительных средств. А комитеты выполняют учебно-воспитательную миссию и являются связующим звеном между учителями, детьми и родителями.

«Родители — это участники школьного процесса, обучения детей. Вот как я родителей, без комитета в классе, без, не знаю, обсуждения. Я родитель, я должна все-таки интересоваться и знать, жить жизнью ребенка. А через кого я буду это знать, через попечительские советы, что ли?» — руководитель управления воспитательной работы и дополнительного образования МОН РК Назира Абдрахманова.

К слову, попечительские советы тоже действуют в каждой школе. Их основная функция — следить за тем, как учебное заведение тратит бюджетные деньги, чем кормят детей в столовых. Также они принимают участие в отборе кандидатов на пост директора школы. В антикоррупционном ведомстве считают, что этого совета вполне достаточно. И не намерены отступать от своего предложения.