Женщина с перебинтованной рукой снова избивала ребенка в Шымкент, сообщается в паблике Shymkent.online в Instagram.
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Женщина с перебинтованной рукой снова избивала ребенка в Шымкенте ⠀ В социальной сети Инстаграм распространяется видео, где женщина избивает ребенка. ⠀ Как сообщает источник, женщина является бабушкой ребенка. Мать ребенка находится на работе, поэтому за ребенком присматривает бабушка. Также сообщается, что у женщины есть психические отклонения. ⠀ Полиция задержала женщину. ⠀ Предполагается, что это та же женщина, которая избивала ребенка в туалете в Центре занятости Шымкента. Левая рука женщины перебинтована. ⠀ #shymkentonline #shymkent #шымкент
Как сообщает источник, женщина является бабушкой ребенка. Мать ребенка находится на работе, поэтому за ребенком присматривает бабушка. Также сообщается, что у женщины есть психические отклонения.
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Полиция задержала женщину.
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Предполагается, что это та же женщина, которая избивала ребенка в туалете в Центре занятости Шымкента. Левая рука женщины перебинтована.