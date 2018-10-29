Женщина с перебинтованной рукой снова избивала ребенка

Женщина с перебинтованной рукой снова избивала ребенка в Шымкент, сообщается в паблике Shymkent.online в Instagram.

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Женщина с перебинтованной рукой снова избивала ребенка в Шымкенте ⠀ В социальной сети Инстаграм распространяется видео, где женщина избивает ребенка. ⠀ Как сообщает источник, женщина является бабушкой ребенка. Мать ребенка находится на работе, поэтому за ребенком присматривает бабушка. Также сообщается, что у женщины есть психические отклонения. ⠀ Полиция задержала женщину. ⠀ Предполагается, что это та же женщина, которая избивала ребенка в туалете в Центре занятости Шымкента. Левая рука женщины перебинтована. ⠀ #shymkentonline #shymkent #шымкент

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Как сообщает источник, женщина является бабушкой ребенка. Мать ребенка находится на работе, поэтому за ребенком присматривает бабушка. Также сообщается, что у женщины есть психические отклонения.

Полиция задержала женщину.

Предполагается, что это та же женщина, которая избивала ребенка в туалете в Центре занятости Шымкента. Левая рука женщины перебинтована.

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