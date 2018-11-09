Руководитель Республиканской Специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, член Комиссии по правам человека при Президенте РК Айгуль Соловьева: «Цена коррупции не измеряется только деньгами, а развращает общество, создавая мнимые приоритеты и неоправданные потребности, которые в последующем оплачиваются человеческими страданиями.

У коррупции широкие рамки, отследить которые сложно без участия всех нас! Государственные органы, кто-то лучше, кто-то не очень, но потихоньку открываются и учатся тесно сотрудничать с институтами гражданского общества и независимыми экспертами, обратилась она со своей странице в facebook.

АДГС и ПК совместно с членами СМГ разработали карту общественного контроля бюджетных средств и призывают к ее активному использованию! Вся команда СМГ проводит внешний анализ реализации основных положений Антикоррупционной стратегии РК и участвуют в выработке конкретных рекомендаций по снижению коррупционных рисков.

Эффективность в противодействии коррупции доказала и обратная связь госорганов с населением в социальных сетях, поэтому нам совместно с Академией госслужбы при Президенте удалось создать проектный офис СМГ, в который могут обращаться все население страны. В последнее время граждане чаще используют социальные сети для сообщений о любых проявлениях коррупции…. Благодаря Антикоррупционной стратегии Казахстана у нас есть ориентир и созданная общественная инфраструктура позволяет более эффективно противодействовать коррупции и защищать права граждан. Все антикоррупционные меры, предусмотренные в Стратегии, предполагают участие общественности и на мой взгляд государство научилось доверять нам. Считаю, что на сегодня главной задачей для членов Специальных мониторинговых групп является обнаружение «точек притяжения» и коррупционных рисков, их внешний анализ и выработка конкретных рекомендаций по их снижению. Необходимо выявлять системные ошибки, которые создают условия для совершения чиновниками коррупционных правонарушений.

Наша задача — понять, где сосредоточены эти «узкие места», а затем предстоит разработать предложения для их устранения. Мы должны активизировать работу СМГ, поэтому призываю коллег более ответственно отнестись к своей общественной работе!…».